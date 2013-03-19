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İnsanlık Kazandı!

Kayserili amatör oltacılar, 17 Mart Pazar, Ankara Oltacılar Derneği daveti ile Kayseri'den bir otobüs dolusu gönüllü ile, Kırşehir ili Akpınar İlçesindeki Karaova Barajı'na balık tutma yarışmasına gittiler. Yarışma sonunda kafeslerden sabote sonucu 80 ton gökkuşağı alabalığı baraja kaçan işletme sahibine organizasyonda tutulan tüm alabalıklar iade edildi. Kayseri'nin yüz akı amatör oltacılar herkesin sevgi ve sempatisini kazandılar. Yarışmaya katılanlar tuttukları tek bir balığı bile almadılar. Yapılan yarışmanın birinci ve ikincisi de Kayseri'den çıktı.

İnsanlık Kazandı!
3 ay önce kurulan ve 154 üye sayısına ulaşan Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği'nin (KOB-DER) 1. Olağan Genel Kurulu 15 Mart Cuma, akşam 19.00’da Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda üye çoğunluğu sağlanarak yapıldı. KOB-DER'in yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun seçildiği Genel Kurul'da amatör olta balıkçılarının ortak sorunları ve çözüm yolları da dile getirildi.

Kayseri Amatör Olta balıkçılığı ve sürdürülebilir doğal su yaşamı için yapılan Genel Kurul Toplantısında yeni seçilen Yönetim Kurulu adına konuşan İsmail Arslan: Amatör Olta Balıkçılığı ve sürdürülebilir doğal su yaşamı için Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

Kayserili amatör oltacılar, 17 Mart Pazar günü Ankara Oltacılar Derneği daveti ile Kayseri'den bir otobüs dolusu gönüllü ile Kırşehir ili Akpınar İlçesinde bulunan Karaova Barajı'na balık tutma yarışması için gittiler. Yarışmada kafeslerden sabote sonucu 80 ton gökkuşağı alabalığı baraja kaçan işletme sahibine organizasyonda tutulan tüm alabalıklar iade edildi. Kayseri'nin yüz akı amatör oltacılar herkesin sevgi ve sempatisini kazandılar. Yarışmanın birinci ve ikincisi de Kayseri'den çıktı.

Yarışmayı asıl kazanan ise insanlık oldu. Tutulan tüm alabalıklar çiftlik sahibine teslim edildi. Yapılan ödül töreninde yaptığı konuşma ile üretme çiftliği sahibi: Kayseri ve Ankara amatör oltacılarının bu fedakarlık ve yardımseverliğini her zaman yad edeceğini, amatör oltacıya bakışının değiştiğini ve bir insanlık örneği gördüğünü ifade etti.

Yarışma için ayrılan alandan hariç yüzlerce kişinin de balık avladığı Karaova Barajında gerçek amatör ruhu taşıyan oltacılar haricinde hiç kimsenin tuttukları balıkları iade etmedikleri görüldü.

Amatör Olta Balıkçılığının yüz akı denilebilecek bu organizasyonda Kayseri'yi KOB-DER en güzel şekilde temsil etti.
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