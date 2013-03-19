İnsanlık Kazandı!







Yarışmayı asıl kazanan ise insanlık oldu. Tutulan tüm alabalıklar çiftlik sahibine teslim edildi. Yapılan ödül töreninde yaptığı konuşma ile üretme çiftliği sahibi: Kayseri ve Ankara amatör oltacılarının bu fedakarlık ve yardımseverliğini her zaman yad edeceğini, amatör oltacıya bakışının değiştiğini ve bir insanlık örneği gördüğünü ifade etti.





Yarışma için ayrılan alandan hariç yüzlerce kişinin de balık avladığı Karaova Barajında gerçek amatör ruhu taşıyan oltacılar haricinde hiç kimsenin tuttukları balıkları iade etmedikleri görüldü.



Amatör Olta Balıkçılığının yüz akı denilebilecek bu organizasyonda Kayseri'yi KOB-DER en güzel şekilde temsil etti.

Kayserili amatör oltacılar , 17 Mart Pazar günü Ankara Oltacılar Derneği daveti ile Kayseri'den bir otobüs dolusu gönüllü ile Kırşehir ili Akpınar İlçesinde bulunan Karaova Baraj ı'na balık tutma yarışması için gittiler. Yarışmada kafeslerden sabote sonucu 80 ton gökkuşağı alabalığı baraja kaçan işletme sahibine organizasyonda tutulan tüm alabalık lar iade edildi. Kayseri'nin yüz akı amatör oltacılar herkesin sevgi ve sempatisini kazandılar. Yarışmanın birinci ve ikincisi de Kayseri'den çıktı.