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İnsanlık Ölmemiş

Kayseri’de, iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası yoldan geçen bir otomobil kaza geçiren bir kişiyi üşümemesi için aracına bindirdi. Kazada sonrası yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnsanlık Ölmemiş
Edinilen bilgilere göre, Erciyes yolunda meydana gelen trafik kazasında, Y.K. hakimiyetindeki 38 BA 833 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 23 DK 891 plakalı otomobil yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle çarpıştı. Kaza sonrası 23 DK 891 plakalı otomobil içerisinde bulunan yolcular E.K., B.K., S.K. ve otomobil sürücüsü ile 38 BA 833 plakalı otomobil sürücüsü Y.K. yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden geçen 38 HV 058 plakalı otomobil yaralıları görerek durdu. Otomobil sürücüsü ardından kazada yaralanan S.K.’yi aracına alarak üşümesini engelledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. (iha)
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