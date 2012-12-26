İnternet ve Bilişim Masaya Yatırıldı

ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen ‘internet ve bilişim’ konulu konferansta konuşan AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, internetin ve bilişimin önemine değindi.

İnternetin geleceği belirlediğini söyleyen Yerlikaya, “İnternetin gerçekten geleceğimizi belirleyen ve hayatımızın tüm kesimlerine hitap eden bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Gelecekte internet ve bilişim olmadan hiçbir şey yapılamayacağını belirtebilirim. O tür şeyler olacak ki, bir siber saldırı olduğunda ülkenin bütün sektörü felç haline gelecek, hatta savunma mekanizmanızı yapamayacak bir duruma geleceksiniz. İnternet olmadan elinizde bulunan tank, patriot, uçak gibi mekanizmalar kullanılamaz hale gelecek” diye konuştu.

İnternet ortamında dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Yerlikaya, “Yıllardır emek gösterdiğiniz bir eseriniz internet ortamında bir anda çalınabilir. Her alanda bu tür şeyler olmaya başladı. Bunların önlenmesi gerekir. Özel hayatın gizliliği ile ilgili bir çok kurumu dinledik” şeklinde konuştu.

İnternet ortamının daha da güvenli olması için çalışmalar yaptıklarını belirten Yerlikaya, “Bu tür konuların düzenlenmesi için bir öneri sunduk ve bin 140 sayfalık bir rapor hazırladık. Bunlardan ilki de bilgiye erişim ve internetin anayasada düzenlenmesine ilişkin bir öneri. Burada şunu belirttik, özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti esas alınarak bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladık. Bu konunun anayasaya mutlaka girmesi gerektiğini düşündük” ifadelerinde bulundu.

Ülkenin yazılım alanında geri olduğunu söyleyen Yerlikaya, “ARGE çalışmalarının hızlandırılması gerekir. Çalışmalarda kullanıcı olarak çok iyi olduğumuzu gördük. Teknolojinin bir kısmını üretebiliyoruz ama yazılım alanında çok geriyiz. Dolayısıyla yazılım da bu işin kalbidir. Paranın en fazla harcandığı bir alandır. Toplumumuzun yazılım alanında teşvik edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Konferans, Yerlikaya’nın öğrencilerin sorularını cevaplandırması ile devam etti.