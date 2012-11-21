İntihar etmek isterken baygınlık geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde çalıştığı inşaattan 800 TL alacağını tahsil edemediği iddiasıyla 15 katlı binanın çatısına çıkan 52 yaşındaki M.D. intihar girişiminde bulunurken, diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti. Bir süre sonra olay yerine gelen 155 ekipleri M.D.’yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada baygınlık geçirdiği öğrenilen M.D., polisler tarafından ikna edilerek olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.