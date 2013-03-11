İntihar Girişiminde Bulunan Babaya Evlat Tepkisi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kayseri Tren Garı’nın çatısına elinde bir bidon benzinle çıkarak kendisini yakma tehdidinde bulunan E.Ö. (58), ailesi tarafından sokağa atıldığını iddia etti. Evden 3 aylık uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen E.Ö. için itfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri önlem aldı. Dayısının ve polis ekiplerinin uzun ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen E.Ö., polise verdiği listedeki isimlerin hepsinin olay yerine gelmesini istedi. Polis ekiplerini yaklaşık 2 saat uğraştıran E.Ö., sıcak havaya dayanamadı. E.Ö.’ye polis ekipleri tarafından içinde ilaç olduğu öğrenilen su verildi. Bu sırada olay yerinde bulunan E.Ö.'nün çocukları, intihar girişimi nedeniyle uzun süre polis ekiplerini ve sağlık ekiplerini bekleten babalarına merdivene çıkarak tepki gösterdi. E.Ö.'nün çocuklarını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Suyu içen E.Ö. yaklaşık 20 dakika sonra şuurunu kaybederek elindeki benzin bidonunu aşağı düşürdü. İntihar girişimine çatıdaki kiremitleri alarak devam eden E.Ö., yaklaşık 2 buçuk saat sonra bayıldı. Baygınlık geçiren E.Ö.’ye ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Kısa süre sonra kendine gelen E.Ö., kendini kurtarmak isteyen polis ekiplerine direndi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirilen E.Ö. olay yerinde bulunan ambulansa bindirildi. (iha)

