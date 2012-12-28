İran ve Ortadoğu İlişkileri

Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen panele, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Gökhan Bolat ve çok sayıda öğrenci katıldı. Panelde açılış konuşması yapan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, “İran bizim tarih, kültür, dil coğrafyamızın saygın ülkesidir. İran'n tabi günümüz orta doğusu tarihte oluğu gibi birtakım sıcak günler geçirmiştir. Bugünde o sıcak günlerden birini geçiyor. Bu yüzden İran'ın orta doğu politikasını, Suriye devlet Başkanının, İsrail Devlet Başkanının ve İran Cumhurbaşkanı'nın bu orta doğudaki oynadıkları rolleri hocamız Gökhan Barat anlatacak. Tabi ki tarihi, dini ve siyasal boyutta bizleri bilgilendirecekler” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Gökhan Bolat ise, “İran ile kültürel ve sosyal açıdan oldukça yakın iki ülke olmamıza rağmen iki devlet arasındaki özellikle mezhep farklılıkları ve çıkarların buna göre değişmesinden dolayı tarihi bir rekabet bugünümüze kadar

gelmiştir. Tabi bu meseleler üzerine yoğunlaşırken Türkiye'de bir eksiklik vardı ve bu eksikliği kapatma adına İran araştırmaları kurumunu kurduk ve Türkiye'de ve dünyadan her bölgesinde İran ile ilgili çatışan bilim insanlarını üye olmaya davet ettim. Şuanda yaklaşık 100'e yakın üyemiz var. Bu etkinliği özellikle bir bakıma İran araştırmaları kurumunun ilk etkinliği olması açısından bizim için oldukça önemli. Bundan sonra da diğer şehirlerde ve hatta diğer ülkelerde bu grubun faaliyetlerini etkinliklerle devam ettireceğini umuyoruz ve buna yönelik de çalışıyoruz. Hepinizin bildiği gibi günümüzde 2 yıldan beri Ortadoğu ve Güney Afrika'dan bir Arap baharı dediğimiz çeşitli halk mizahları, özgürlük ayaklanmaları gibi tanıtmalarla çeşitli gösteriler var. Bu gösteriler neticesinde

Ortadoğu’nun ve Kuzey Afrika'nın bazı ülkelerinde yönetim değişiklikleri oldu ve bunun en inatçı olanı şuan Suriye'de yaşanıyor” şeklinde konuştu.