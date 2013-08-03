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İş Adamları Kadir Gecesi Öncesi Kur'an-ı Kerim Dağıttı

Kayseri Genç Girişimciler Derneği, Kadir Gecesi münasebetiyle bin adet Kur'an-ı Kerim, 5 bin adet kandil simidi dağıttı.

İş Adamları Kadir Gecesi Öncesi Kur'an-ı Kerim Dağıttı
Dernek görevlileri, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu bilgilendirme standında vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti. 5 bin adet kandil simidi ikramında bulundu.

Yapılan faaliyetle ile ilgili açıklama yapan Kayseri Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mehmet Gülsoy, Türk İslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni kutlayarak, bizler lüks iftar sofralarında birbirini ağırlayan iş adamları olarak değil, halkla iç içe, hakkaniyetle kuran ve kandil simidi dağıttıklarını belirtti.

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