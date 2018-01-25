İŞ-Kur’a 77 bin başvuru

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında toplanarak, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, Kayseri'nin istihdam oranlarının artırılması konusu ile mesleki eğitim çalışmalarının önem taşıdığını belirterek, kurulun 2018 yılında çok daha etkin çalışmalar yapması gerektiğine işaret etti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda 2017 yılı Ocak – Aralık döneminde İŞ-Kur Müdürlüğüne 77 bin 407 kişinin işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunduğunu, toplam İŞ-Kur Müdürlüğüne kayıtlı işsiz sayısı 46 bin 702, kayıtlı işgücü sayısının ise 86 bin 183 olarak gerçekleştiğini kaydeden Vali Kamçı, İŞKUR'un çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“2017 Ocak – Aralık döneminde 45’i kamu, 56.219’u ise özel sektörden olmak üzere toplam 56.264 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işlere karşılık aynı dönemde işverenlere yapılan toplam takdim sayısı ise 81.561 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Ocak – Aralık döneminde 56 kamu, 19.971 özel sektör olmak üzere toplam 20.027 kişi işe yerleştirilmiştir. Aynı dönemde SGK kayıtlarına göre İlimizde özel sektörde 102.925 kişi işe yerleşmiş olup, bu rakam İş-Kur Müdürlüğünce özel sektörde gerçekleştirilen işe yerleştirme sayısına oranlandığında; özel sektör etkinlik oranımız yüzde 19,4 olarak gerçekleşmiştir.”

İlimizdeki engelli istihdamına da değinen Vali Kamçı, 2017 Ocak – Aralık döneminde bin 955 kişinin ilk kez almış oldukları engelli raporunu ibraz ederek İş-Kur’a başvuruda bulunduğunu ifade ederek, “Aynı dönemde geçmişten gelen kayıtlarla birlikte işe yerleşen engelli sayısı ise 1.728 kişi (Tescil kayıtlar dahil) olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle engelli işçi çalıştırma zorunluluğu olan firmalarda ki doluluk oranı ise yüzde 97,3’dür.” dedi.

İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinden yaralanan kişi sayısının 2016 yılında 104 bin 200 kişi olduğunu ifade eden Vali Kamçı, 2017 yılında bu sayının 140 bin 508 olduğunu belirtti.

Vali Kamçı son olarak, 2017 yılı Ocak – Aralık döneminde işini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 24 bin 919 kişinin başvuruda bulunduğu ifade ederek, bunlardan 15 bin 263 kişiye işsizlik ödeneği bağlandığı bilgisini verdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

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