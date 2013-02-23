İş Yerinde Pompalı Tüfekle Vurdu

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda B.S. ve M.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından M.A. pompalı tüfeği ile B.S.'ye doğru ateş etti. B.S. göğsüne isabet eden saçma ile ağır yaralandı. B.S. olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. B.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



B.S.'yi pompalı tüfek ile vurduğu iddia edilen M.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. M.A. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirilerek doktor kontrolünden geçirildikten sonra ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.



Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (iha)





