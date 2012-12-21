İsa Yusuf Alptekin Anıldı

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Abdülmecit Avşar, Türk Ocakları Kayseri Şubesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vefatının 17. Yıl Dönümünde İsa Yusuf Alptekin" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Alptekin'in fikirlerini ve mücadelesini anlattı.



Alptekin'in yerinin doldurulamayacağını vurgulayan Avşar, "İsa Yusuf Alptekin, kendisini Doğu Türkistan davasına adadı. Dünyanın her yerinde bu davayı anlatan efsane lider, basın yayın faaliyetlerine de büyük önem verdi. İsa Yusuf Alptekin'in önem verdiği konulardan biri de nitelikli insan yetiştirmek oldu. Doğu Türkistan, yer altı kaynakları bakımından çok zengin. Fakat bu zenginlik talan edildi, bu zenginlikten Uygur Türkleri yararlanamadı" dedi.



Türk Ocakları Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez de, Doğu Türkistanlılar'a "Var olun, bir olun, hür olun" diye seslenerek, büyük fikir adamı, yılmaz dava adamı efsane önder İsa Yusuf Alptekin'in asla unutulmayacağını söyledi.

