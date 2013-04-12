İşçiler Yemekten Zehirlendi

Edinilen bilgilere göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iplik fabrikasında çalışan 10 işçi fabrikada, tauk, pilav ve çorbadan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı.

Rahatsızlanan işçiler ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenen işçilere serum bağlanırken, öğle yemeğinden numune alındığı ve işçilerin neden zehirlendiğinin belirlenmesi için çalışmanın başlatıldığı bildirildi.(iha)