Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İşçiler Yemekten Zehirlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında çalışan 10 işçi fabrikada yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi.

İşçiler Yemekten Zehirlendi
Edinilen bilgilere göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iplik fabrikasında çalışan 10 işçi fabrikada, tauk, pilav ve çorbadan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı.
Rahatsızlanan işçiler ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Zehirlenen işçilere serum bağlanırken, öğle yemeğinden numune alındığı ve işçilerin neden zehirlendiğinin belirlenmesi için çalışmanın başlatıldığı bildirildi.(iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.