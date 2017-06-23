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İşçilerin hafta tatili kaldırılmadı

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, ‘Hafta Tatili Hakkındaki Kanun’un kaldırılmasının işçilerin haftalık tatil haklarını etkilemediğini söyledi.

İşçilerin hafta tatili kaldırılmadı
Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi çerçevesinde ‘Hafta Tatili Hakkındaki Kanun’un kaldırılmasının, basına ‘Hafta tatili kaldırıldı’ biçiminde yansıdığını ve işçiler tarafından bu durumun yanlış anlaşıldığını dile getiren Başkan Mahmut Şahin, “Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi konusunda çıkan ‘hafta tatili’ ile ilgili çıkan kanun ise çalışanları ilgilendirmiyor, tamamen işverenin işini kolaylaştırmak adına alınan bir karar” dedi.
Amaç: işverenin işini kolaylaştırmak
Resmi tatilin pazar olmasına dair zorunluluğun uzun yıllar önce kaldırıldığı bilgisini veren Başkan Mahmut Şahin, ‘Hafta Tatilinin Kaldırılması Kanunu’nun işverenin üzerindeki gereksiz maliyet ve emek sarfiyatını ortadan kaldırdığını dile getirdi. Başkan Mahmut Şahin, “İşveren işçisini hafta sonu çalıştıracağı zaman dilekçe vermek suretiyle izin alması gerekiyordu. Bu durum emek ve maliyet noktasında işverene sıkıntı getiriyordu. Kaldırılan bu prosedür. Bu düzenleme iş yaşamına engellerin kaldırılması ve işin hızlandırılması noktasında bir destek. Dolayısıyla işçinin herhangi bir kaybı yok. İşçi yine tatil günlerinde çalıştığında mesaisini alacak, fazla güne kalırsa yine mesaisini alacak. Yani tatil kaldırıldı 7 gün çalışılacak gibi bir anlayış oluştu ise eğer bu doğru değil, kanunda böyle bir madde yok” ifadelerini kullandı.
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