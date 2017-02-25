Isınmak için ayakkabılarını yaktılar

Kayseri Erciyes Kadınlar Platformu ve Hilal Der Hanımlar komisyonu, kahvaltı ve arabaşı etkinliklerinden elde ettikleri gelirler ile Şanlıurfa ve Kilis’teki yetimleri ziyaret ettiler. Ziyaret hakkında bilgi veren Hilal Derneği Hanımlar Komisyonu Başkanı Meliha Çalkıcı, “Bizler şehrimizde 3000’in üzerinde muhacir ailemize Ensar olma gayreti içindeyken, görmediğimiz diyarlardaki kardeşlerimizi de unutmamaya çalışıyoruz. Daha önce Somali, Arakan, Suriye Dostlar grubu olarak farklı vakıf ve STK’lardan katılan hanım kardeşlerimizle ümmetin kanayan yaralarına derman olma gayretinde olduk. Bugün ise Şanlıurfa ve Kilis’teki toplam 400 yetimi giydirip, 400 aileye 50 TL’lik alışveriş kartı ulaştırdık. Ziyaretlerimiz esnasında devletimizin muhacir kardeşlerimize vermiş olduğu hizmetleri bizzat yerinde gördük, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin ” dedi.Ziyaretin ilk günü Süleymanşah Mülteci Kampı, Şanlıurfa ve Akçakale’deki yetim aileleri ziyaret eden heyet ailelerin evlerinde, onlarla hasbihal etti.Heyet ziyaretin ikinci günü ise Kilis’te bulunan Suriyeli gazilerin tedavi gördüğü eve gitti. Fırat Kalkanı operasyonunda yaralanan ve organ kaybına uğrayan Suriyeli Muhacirlerin kaldığı evde Suriyeli Mücahitler ile sohbet eden heyet, Suriyeli mücahitlere bir isteğiniz var mı diye sorduğunda, “Bizler iyileşip ülkemiz için yeniden savaşmak, Türk askerine destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandılar.Hilal Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Başol ise ziyaret esnasında yaşadığı bir olayı şu şekilde anlattı, “ ‘İçerisine girdiğimiz bir evde annenin ve çocukların ayaklarında hiçbir şey yoktu. İçerde ise iki çocuk ateşler içerisinde hasta olarak yatıyordu. Evin içindeki ağır kokuyu sorduğumuzda yakacak bir şey olmadığı için ayakkabılarımızı yaktık. Çocuklarımız çok hasta dedi.’ Hanım kardeşlerimizle hemen orada toparlanıp, 10 ton kömür alıp Yardımeli Kilis Temsilciliği aracılığıyla dağıtılmasını sağladık.”Başol, baraka tarzı birkaç evi ziyaret ederken dikkatlerini evlerin üzerinde Türk Bayraklarının çektiğini söyledi. Türk bayrağının asılması ile ilgili barakalarda yaşayanlardan “Bu bayrağın altında yaşamak bize şeref ve izzet veriyor” sözlerini paylaşan Başol, duydukları karşısında orada bulunan tüm arkadaşlarıyla birlikte çok duygulandıklarını kaydetti.