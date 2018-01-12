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İŞKUR Pınarbaşı’ya denetçi gönderecek

Pınarbaşı’da İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programları (TYP) kapsamında bir camiye 6 aylık süreyle istihdam edilen 3 kadının Pınarbaşı Müftülüğünde görev yapan erkeklerin eşleri olduğunu yazarımız Mahmut Şahin dile getirmişti. İŞKUR “ahlaki” olmayan bu davranışa denetçi göndererek müdahale edecek.

İŞKUR Pınarbaşı’ya denetçi gönderecek
Kura çekiminde torpil iddiası
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Çalışma Programları (TYP) kapsamında istihdam edilen süreli çalışanlar noter onaylı bir kura çekiminin ardından belirleniyor. Pınarbaşı Müftülüğü’nce bir camiye temizlik işçisi olarak görevlendirilen bu kadınların müftülükte çalışan erkeklerin eşleri olması “kura çekiminde torpil mi yapıldı?” sorusunu akla getirdi.
Yayınımız için teşekkür
Küçük bir cami için 3 tane kadının temizlik işçisi olarak alınması ve bu kadınların müftülükte çalışanlarının eşleri olması üzerine İŞKUR’un “ahlaki” olmayan bu durum için denetçi gönderecek olması Pınarbaşı ilçesinde sevinçle karşılandı. Gazetemizi arayan bazı Pınarbaşılılar “burada yeni dönemde gerçekten ihtiyacı olan, mağdur kadınların görevlendirilmelerini bekliyoruz. Haksızlığı dile getiren yayınlarınızdan dolayı da size teşekkür ederiz.” dediler.
Kayseri Gündem
 
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