İŞKUR Pınarbaşı’ya denetçi gönderecek

Pınarbaşı’da İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programları (TYP) kapsamında bir camiye 6 aylık süreyle istihdam edilen 3 kadının Pınarbaşı Müftülüğünde görev yapan erkeklerin eşleri olduğunu yazarımız Mahmut Şahin dile getirmişti. İŞKUR “ahlaki” olmayan bu davranışa denetçi göndererek müdahale edecek.

12 Ocak 2018 Cuma 10:16