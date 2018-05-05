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“İslami Düşünce Ve Hayat Sempozyumu” sürüyor

İlim Hikmet Vakfı (İHV) tarafından Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu” ikinci haftasında devam ediyor.

“İslami Düşünce Ve Hayat Sempozyumu” sürüyor
Sempozyumun 1’inci oturumu bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk’ün yapacağı 1’inci oturumda Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, “Hakikate Kısa Yoldan Gitmek ya da Sağlıklı Düşüncenin Engelleri”, Doç. Dr. Mustafa Işık “Kayseri’nin Geçmişten Günümüze İslami Düşünce Mimarları” İHV Başkan Yardımcısı Şükrü Karaosmanoğulları,  “Kayseri’de Geleneksel Din Algısı” üzerine konuşacak.

Aynı gün saat 12.30’da yapılacak 2.oturumda ise Pancar Kooperatifleri Müdürü Ahmet Uğur moderatörlüğünde Prof. Dr. Yunus Apaydın- Akademinin Dini Düşünceye ve Din Yaşayışa Etkisi, Mustafa Tekelli-Kayseri Ekonomisinde Müsiad Deneyimi, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı ve Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Oğuz Memiş de “Kayseri’nin İslami Medya Tecrübesi” konusunu ele alacak.
Kayseri Gündem
 
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