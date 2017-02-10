İsrail kan dökmeye bahane arıyor



“Kurulduğu günden bu güne işgal ettiği Filistin topraklarında Müslüman kanı döken, evlerini başlarına yıkıp çocuk, kadın demeden savunmasız masum insanları katleden İsrail, bugünlerde yeniden Gazze topraklarına saldırıya geçti.



2010 yılında Mavi Marmara gemisi ile Gazzeli mazlumlara yardım götüren 10 Türkiye vatandaşını uluslararası sularda katleden İsrail’in, Türkiye - İsrail ilişkilerini düzeltmek için ziyarette bulunan Kültür Bakanının burada olduğu sırada İsrail hava kuvvetlerinin Gazze’ye saldırıya geçmesi insanlık ve uluslararası ilişkiler adına utanç verici, kabul edilemez bir durumdur.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak Gazze’ye yapılan, birçok insanın yaralanmasına, yerleşim yerlerinin harap olmasına sebep olan bu saldırıyı insan hakları, uluslararası hukuk ve diplomatik ilişkiler adına şiddetle kınıyoruz. Saldırının son bularak bir daha yaşanmaması, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında yerleşim yeri açma çabalarının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını olaya müdahil olmaya davet ediyoruz.”



Ömürleri hapislerde bitmesin



Taş, Sivas katliamından sonra adil bir yargılama yapılmadan tutuklanıp cezaevine konulan mağdurların durumları hakkında da şu çağrıda bulundu;



“Sivas’ta 1992 yılında meydana gelen, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik 37 vatandaşımızın acımasızca öldürüldüğü olayların üzerinden 25 yıla yakın bir zaman geçti. Acı ve kanlı olaylardan sonra haklarında ciddi delil bulunmadan ve adaletli bir yargılama yapılmadan birçok insan tutuklanarak cezaevine kondular ve mahkûm edildiler.



25 yıl önce genç ve orta yaşta olan bu insanların çoğu bugün ileri yaşta insanlar haline geldi. Hatta içlerinde 80 yaşını geçenler bile oldu. Bu insanlar ömürlerini cezaevinde tüketme aşamasına geldiler.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak hukuksuz, delilsiz, tamamen siyasi ve ideolojik yargılamalarla mahkûm edilip ömürleri cezaevlerinde tükettirilen bu insanların, acil kararlarla yeniden yargılanmaları, kamu vicdanını rahatlatacak bir durumdur. Bunun yanında Cumhurbaşkanının kocamışlık ve hastalık sebebiyle mahkûmları affetme yetkisinin de devreye konularak cezaevindeki Sivas mağdurlarının bir an önce serbest bırakılması için gereğinin yapılmasını bekliyoruz.” (Kayseri Gündem)





