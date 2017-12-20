İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

Filistin'de devam eden Kudüs direnişinde İsrail askerlerinin barbarlığı bitmek bilmiyor.

Küçük çocukları ve gençleri hapishanelere dolduran İsrail askerleri dün de "Filistin Kahramanı" olarak tanınan ve küçük yaşta İsrail askerleri karşısındaki dik duruşu ve kavgası ile hatırlanan Ahed Temimi'nın evine baskın gerçekleştirilmişti.



Henüz 16 yaşında olan Temimi gözaltına alınırken, İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennet'dan skandal bir açıklama geldi. Bennet Temimi için "ömür boyu hapis" cezası istedi.

"ÖMRÜ HAPİSLERDE SON BULACAK"

Küçük çocukların eğitimden ve varlığından sorumlu olan Bennet, genç kız için vicdansız bir açıklama yaparak ''Hayatı hapishane hücresinde son bulacak.'' sözlerini söyledi.



Bennet'in bu skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepkiler gelirken, İsrail zulmü bununla da sınırlı kalmadı. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'da genç kız ve ailesine tüm acımasızlığı ile yaklaşarak "Hakettiğini bulacak" dedi.

"HAK ETTİKLERİ ŞEYDEN KURTULMAYACAKLAR"

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman konu ile ilgili aile ve genç kıza tüm nefretini kustu. Kudüs ve Fliistin'in özgürlüğü için direnen herkesin hakettiğini bulacağını, bunun yalnızca Ahed ile sınırlı kalmayacağını belirtti.

Lieberman, ''Müdahil olan herkes, sadece kız değil, ailesi ve çevresindekiler de hak ettikleri şeyden kurtulamayacaklar. Gün içinde vahşileşen gece olduğunda yakalanır. Bu da önemli bir mesajdır. İsrail ordusu en insani ordudur ve başka ülkelerde bulunmayan değerlere göre hareket eder. Ama hümanizm uğruna gücünü ve savunmasını feda edecek değildir.'' ifadelerini kullandı.

AHED MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

Filistin'in kahraman kızı Ahed Temimi gözaltına alınmasının ardından bugün mahkemeye çıkartıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilen Temimi hakkında tutuklama kararı alınması talep ediliyor.

ANNESİ VE KUZENİ DE GÖZALTINDA

Ahed'in babası Basim et-Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin yeğeni Nur Naci et-Temimi'yi (21) de evine baskın düzenleyerek, gözaltına aldığını söyledi. Temimi, yeğeninin gözaltına alınma sebebine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Nebi Salih kasabasındaki evine dün şafak saatinde baskın düzenleyerek kızı, daha sonra ise eşi gözaltına alınan Temimi, yaşananları AA muhabirine anlattı:

"Kızımı nereye götürdüklerini söylemediler. Eşim Neriman de kızımın durumunu öğrenmek için sabah saatlerinde yakınlardaki bir cezaevine gitti ve bir daha dönmedi. Daha sonra aile avukatımızdan eşimin de gözaltına alındığını öğrendim."

"İŞGALE DİRENMEK DOĞAL BİR REAKSİYONDUR"

İsrail medyasının, kızı Ahed'in askerleri evinin önünden kovduğu görüntüleri yayımlayarak onun gözaltına alınmasını "meşrulaştırmaya" çalıştığını belirten baba Temimi, işgale karşı direnmenin doğal bir reaksiyon olduğunu kaydetti.

Medyanın kızına karşı kışkırtıcı bir propaganda kampanyası sürdürdüğünü vurgulayan Temimi, "Kızım İsrail askerlerini taciz etmedi. Bu küçük bir kızın işgal altındaki topraklarda gözaltına alınmasını meşrulaştırmak için dillendirilen bir İsrail propagandası. Asıl bu işgal askerlerinin kasabamızda, evimizde bulunması bize doğrudan bir saldırı ve tacizdir." diye konuştu.

Kızı Ahed'in İsrail askerlerini kovmaya çalışırken bir askere tokat attığı görülen videonun çekilmesinden biraz önce İsrail askeri kasabalarında bir çocuğu vurduğunun altını çizen baba Temimi, Filistin halkının yıllardır süren işgal altında büyük acılar yaşadığına dikkati çekerek, buna direnmenin bir seçenek değil doğal bir reaksiyon olduğunu vurguladı.

Baba Temimi şunları kaydetti:

"Kızımın davranışı askerleri evimizden çıkarmak için gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Burada doğal olmayan şey işgalcilerin bize çektirdiği zulümdür, buna karşı koymak değil. Buna rağmen İsrail medyası kızıma karşı kışkırtmada bulunuyor. İşgalci Yahudi yerleşimciler 2015’te Nablus’un Duma beldesinde Devabişe ailesini sebepsiz yere yakarak katletti. Bu işgale direnmek gösterdiğimiz en doğal reaksiyondur."

"11 KEZ GÖZALTINA ALINDIM"

Kızının ve diğer evlatlarının çocukluklarından beri yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ve ayrım duvarına karşı kasabalarında düzenlenen haftalık gösterilere katıldığına değinen Temimi, bunun Filistin halkının davasının bir parçası olduğunu söyledi.

İsrail askerleri tarafından 11 kez gözaltına alındığını ve işkencelere maruz kaldığını belirten Temimi, bir seferinde 10 gün komada yattığını kaydetti. Temimi, eşinin ve iki oğlunun da İsrail askerlerince birçok kez dövüldüğünü belirtti.

"KOLUM KIRILDI AMA MÜCADELEYE DEVAM ETTİM"

Evin küçük oğlu Muhammed de, kız kardeşinin gözaltına alındığı anları şöyle anlattı:

"O gece uyandığımızda onlarca askerin evimizin içerisinde ve etrafında olduğunu gördük. Annem onlara engel olmak istedi. Bizi döverek evin altını üstüne getirdiler. Kız kardeşimi gözaltına aldılar."

Kendisinin de kız kardeşi Ahed gibi kasabalarında düzenlenen haftalık barışçıl gösterilere katıldığını belirten Muhammed, "Kasabadaki tüm çocuklar bu protestolara katılıyor. Ordu bize zalimce davranıyor. Bize karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıyor. Bu gösterilerden birinde kolum kırıldı ama toprağımızı korumak için mücadele etmeye devam ettim." diye konuştu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada Ahed ve annesi Nermin Temimi'nin "İsrail askerlerine saldırmak" şüphesiyle perşembe gününe kadar gözaltına tutulacağını söylemişti.



Ensonhaber