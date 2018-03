İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor

27 Kasım Pazartesi (Bugün) saat 11.00'de TYB İstanbul'da yapılacak açılışta Sedat Anar bir konser verecek.

TYB İstanbul'un mekânı olan Kızlarağası Medresesi'nin tarihî atmosferinde gerçekleşecek 9. İstanbul Edebiyat Festivali'nde yerli sinemamızın değerlendirileceği birçok oturum yer alırken, dünya sinemasına dair edebî yaklaşımlar, edebiyat uyarlamaları ve kurgu senaryolar, festivaller gibi sinemayı edebiyatla bütünleştiren birçok konu masaya yatırılacak. Her biri kendi alanında başarılı çok sayıda konuşmacının ağırlanacağı ve her güne özel film gösterimlerinin yapılacağı festivalin bu yılki Onur Konuğu, başarılı yönetmen Semih Kaplanoğlu olacak.

6 gün boyunca "Sinema ve Edebiyat" temasını enine boyuna işleyen oturumlara, Fuzuli Salonu'nda yapılacak film gösterimleri ve müzik dinletileri eşlik edecek. Sinemamıza ömür veren portrelere de yer verecek olan festivalde, Yücel Çakmaklı, Ömer Lütfü Mete, Ahmet Uluçay, Ayşe Şasa, Bülent Oran, Halit Refiğ, Mustafa Kutlu, Mesut Uçakan, İhsan Kabil gibi isimler için saygı/anma programları yapılacak ve Yeşilçam'ın yaşayan değerleri ağırlanacak.

Sinema ve Edebiyat temalı festivalin koordinatörlüğünü yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının desteğiyle İstanbul'un en önemli kültür faaliyetine imza attıklarını kaydederek altı gün sürecek kültür sanat şöleniyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu olan İstanbul Edebiyat Festivali'nin bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğiz. Her yıl olduğu gibi yıl da önemli bir temayla sanatseverlerin karşısına çıkacağız. Bu seneki temamız 'Sinema ve Edebiyat'. Sinema var olduğundan beri edebiyattan etkilenmiştir. Bugün gelinen noktada, edebiyat da sinemadan etkilenmeye başlamıştır. Her iki sanat arasındaki ilişki bundan sonra da devam edecektir. Bu sebeple festival boyunca onlarca oturumda yüze yakın yazar, sanatçı ve akademisyen, sinema ve edebiyat ilişkisi üzerine birikimlerini paylaşacaklar. Bütün İstanbulluları Edebiyat Festivali'ne davet ediyoruz."

Festivale destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, sinema ve edebiyat ilişkisinin ülkemizde ilk defa bu kadar geniş çaplı ele alındığını dile getirerek, "Tiyatro ve sinema eserlerimizin çoğu, dil ve içerik bakımından yetersiz. Bilhassa roman ve hikâyeler aracılığıyla, edebiyatın her zaman sinemaya kaynaklık ettiği düşünülürse, sinemayı edebî yönüyle inceleyen bu tür etkinlikler, sinemanın doğru edebiyattan beslenerek doğru bir gelişim göstermesine katkıda bulunacaktır." dedi.

Sinema yazarı ve festivalin yürütme kurulunda yer alan isimlerden olan İhsan Kabil, festival boyunca sinema ve edebiyat ilişkisinin doğasını ele alan oturumlara yer verildiğini, sinemanın edebiyattan ne şekilde istifade ettiği üzerinde durulacağını, kısa film dünyasını konuşacaklarını, sinemaya emek vermiş portrelere yer verileceğini kaydetti.

