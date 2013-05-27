İstanbul'da 1,5 Ton Kayseri Sucuğu Dağıtıldı

‘Sucuk Festivali’, Bahçelievler Belediyesi ile Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği (TÜMKAYDER) tarafından organize edildi. Yeni Bosna Parkı’nda düzenlenen festivale semt sakinlerinin yanı sıra çevreden geçen vatandaşlarda katıldı. Erken saatlerden itibaren mangalların başında bekleyen vatandaşlar, mehter takımının mini konseri eşliğinde sucukların pişirilmesini bekledi. Vatandaşlar, öğleden sonra pişirilen sucuklardan alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 1.5 ton sucuk, mangal başında bekleyen binlerce vatandaş tarafından kısa sürede tüketildi.

Etkinliklere ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’da festivalde hazır bulundu. Kendi elleriyle vatandaşlara sucuk-ekmek ikram eden Develioğlu, “Burada kendi yöremizle alakalı bir figürü hep birlikte paylaşıyoruz. Bu nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri denince mantı, sucuk ve pastırma akla gelir. Kayseri sucuğunun nasıl olduğunu hem Kayserili olanlara hem olmayanlarla paylaştık” dedi.