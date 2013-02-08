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İstanbuldan Kayseriye Hırsızlık İçin Geldiler

İstanbul’dan Kayseri’ye gelen hırsızlar, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbuldan Kayseriye Hırsızlık İçin Geldiler
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin çeşitli yerlerinde dairelerin göbek kilidinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrasında polis ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışma sonrasında 34 FJ 2871 plakalı otomobilin hırsızlığın gerçekleştiği yerlerde bulunduğu tespit edildi. Belirlenen plakadaki otomobil yapılan çalışmalar neticesinde bulunurken, 32 yaşındaki İ.T. ve 17 yaşındaki S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kiraladıkları otomobil ile hırsızlık amaçlı Kayseri’ye geldiklerinin belirlendiği kaydedildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)
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