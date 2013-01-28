İşte Kayseri'nin Son Nüfus Bilgileri

TÜİK'in verilerine göre, Kayseri'nin toplam nüfusunun 640 bin 95'i erkeklerden, 634 bin 873'ü ise kadınlardan oluşuyor. Verilere göre, sanayisi, istihdam yapısı ve sosyal gelişimi nedeniyle göç alan büyükşehir belediyeleri arasında yer alan Kayseri'nin il ve ilçe merkezleri nüfusu 1 milyon 116 bin 393, belde ve köylerinin toplam nüfusu ise 158 bin 575 olarak belirlendi.
Kayseri'nin nüfusu en yoğun ilçesi ise merkez Melikgazi ilçesi oldu. Melikgazi, 505 bin 924'lük merkez, belde ve köyleriyle birlikte 509 bin 309'luk nüfusuyla Kayseri'nin nüfusu en kalabalık ilçesi olurken, Melikgazi, bu nüfus yoğunluğuyla birlikte Türkiye'deki 57 ili geride bıraktı. Merkez Kocasinan ilçesi ise 372 bin 507'lik nüfus rakamıyla Melikgazi'yi izledi.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Kayseri'nin ilçelerinin nüfusları şöyle:
Akkışla 6 bin 621
Bünyan 29 bin 955
Develi 64 bin 381
Felahiye 6 bin 512
Hacılar 12 bin 381
İncesu 24 bin 127
Kocasinan 372 bin 507
Melikgazi 505 bin 924
Özvatan 3 bin 980
Pınarbaşı 27 bin 45
Sarıoğlan 15 bin 324
Sarız 10 bin 720
Talas 113 bin 372
Tomarza 25 bin 496
Yahyalı 36 bin 914
Yeşilhisar 16 bin 324
Kayseri'nin nüfusu en yoğun ilçesi ise merkez Melikgazi ilçesi oldu. Melikgazi, 505 bin 924'lük merkez, belde ve köyleriyle birlikte 509 bin 309'luk nüfusuyla Kayseri'nin nüfusu en kalabalık ilçesi olurken, Melikgazi, bu nüfus yoğunluğuyla birlikte Türkiye'deki 57 ili geride bıraktı. Merkez Kocasinan ilçesi ise 372 bin 507'lik nüfus rakamıyla Melikgazi'yi izledi.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Kayseri'nin ilçelerinin nüfusları şöyle:
Akkışla 6 bin 621
Bünyan 29 bin 955
Develi 64 bin 381
Felahiye 6 bin 512
Hacılar 12 bin 381
İncesu 24 bin 127
Kocasinan 372 bin 507
Melikgazi 505 bin 924
Özvatan 3 bin 980
Pınarbaşı 27 bin 45
Sarıoğlan 15 bin 324
Sarız 10 bin 720
Talas 113 bin 372
Tomarza 25 bin 496
Yahyalı 36 bin 914
Yeşilhisar 16 bin 324
bu nufusa ölü bir sosyal hayat.yazık bu insanlara.