İşte Kayseri'nin Son Nüfus Bilgileri

TÜİK'in verilerine göre, Kayseri'nin toplam nüfusunun 640 bin 95'i erkeklerden, 634 bin 873'ü ise kadınlardan oluşuyor. Verilere göre, sanayisi, istihdam yapısı ve sosyal gelişimi nedeniyle göç alan büyükşehir belediyeleri arasında yer alan Kayseri'nin il ve ilçe merkezleri nüfusu 1 milyon 116 bin 393, belde ve köylerinin toplam nüfusu ise 158 bin 575 olarak belirlendi.

Kayseri'nin nüfusu en yoğun ilçesi ise merkez Melikgazi ilçesi oldu. Melikgazi, 505 bin 924'lük merkez, belde ve köyleriyle birlikte 509 bin 309'luk nüfusuyla Kayseri'nin nüfusu en kalabalık ilçesi olurken, Melikgazi, bu nüfus yoğunluğuyla birlikte Türkiye'deki 57 ili geride bıraktı. Merkez Kocasinan ilçesi ise 372 bin 507'lik nüfus rakamıyla Melikgazi'yi izledi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Kayseri'nin ilçelerinin nüfusları şöyle:

Akkışla 6 bin 621

Bünyan 29 bin 955

Develi 64 bin 381

Felahiye 6 bin 512

Hacılar 12 bin 381

İncesu 24 bin 127

Kocasinan 372 bin 507

Melikgazi 505 bin 924

Özvatan 3 bin 980

Pınarbaşı 27 bin 45

Sarıoğlan 15 bin 324

Sarız 10 bin 720

Talas 113 bin 372

Tomarza 25 bin 496

Yahyalı 36 bin 914

Yeşilhisar 16 bin 324