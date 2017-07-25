İstihdam Otobüsü Kayseri’de

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra başlatılan ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında, il il dolaşarak İŞKUR faaliyetlerini vatandaşa anlatan İstihdam Otobüsü Kayseri’ye geldi. Cumhuriyet Meydanında, vatandaşlara iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleriyle ilgili bilgi verilen İstihdam Otobüsü ile ilgili olarak, İŞKUR Kayseri İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 5 yıldan bu yana böyle bir faaliyet yürütmektedir. Otobüsün amacı, istihdam ve milli seferberlik kapsamında 81 ilde kurum hizmetlerini vatandaşa bizzat anlatmaktır” dedi.



İstihdam Otobüsü, öğleden sonra merkez ilçelerde, yarın da ilçelerde vatandaşları bilgilendirecek.