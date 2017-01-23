İşveren her zaman hatalı değildir! Kayseri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Ahmet Ayçiçek, ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Kayseri Şubesinin “Bizbize Kahvaltıları”na Konuk oldu. Şube Başkanı Ali Özcan, işveren-işçi sorunlarında sebebine bakılmaksızın işverene kusurlu taraf olarak bakılmasını eleştirdi.

ASKON şube merkezinde gerçekleşen programda konuşan Şube Başkanı Ali Özcan, İŞKUR gibi kurumların işverene kulak vermesini isteyerek işveren işçi sorunlarında sebebine bakılmaksızın işverene hatalı, kusurlu taraf olarak bakılmasını eleştirdi.

Özcan, “İşten ayrılmaların ardından sıkça yaşanan iş davalarında mahkemelerden çıkan sonuç büyük oranda işveren aleyhine oluyor. İşverenin haklılığına bakılmıyor. İşvereni özellikle bu dönemlerde bu tarz davalar zor durumda bırakıyor. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara bunlarda eklenince işveren istihdam gücünü kaybediyor.” dedi.

Özcan konuşmasının devamında, “Artık algının değişmesi gerekmektedir. İşveren ağzıyla kuş tutsa, her türlü önlemini alsa, tüm prosedürleri tamamlasa da haksız duruma düşürülüyor. Bundan vazgeçilmelidir.” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında ekonominin sağlamlaşmasına değinen Özcan "Özellikle de böyle bir dönemde olumlu işler yapmak ve Türkiye ekonomisinin sağlamlığını hem insanımıza göstermek, hem de dünyaya tanıtmak, çok daha önemli hale geldi. İnşallah istihdam dostu büyüme politikalarıyla Türkiye'yi daha parlak bir gelecek bekliyor.” şeklinde konuştu.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Ayçiçek de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İŞKUR Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliğini başlattığını söyleyerek, “2017 yılı için işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimleri ve toplum yararına programlarla toplam hedeflenen 600 istihdam sağlanacak” açıklamasında bulundu.

Ayçiçek, sözlerine şöyle devam etti, “İŞKUR işe alacağın kişinin maaşını ödüyor, sigortasını yapıyor. Program sonunda kişiyi istihdam etmeye devam edersen, SGK işveren payını İŞKUR ödüyor yine. Esasen İŞKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü azaltıyor. İşverenlere hiçbir maliyeti yok.”

ASKON gibi güzide kuruluşların İŞKUR faaliyetlerini çalışmalarını yakından takip etmelerini ve gerektiğinde kurum olarak her türlü kolaylığın sağlanacağını belirten Ayçiçek, ASKON’a konuk olmanın memnuniyetini dile getirdi.



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