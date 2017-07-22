İtfaiye ekipleri 510 anız yangını söndürdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında meydana gelen yangın, kurtarma, su baskını ve trafik kazası gibi olaylara anında müdahale ediyor. 24 saat esasına bağlı olarak çalışan itfaiye ekipleri, vatandaşların zor zamanlarında Hızır gibi yetişiyor.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan yönetiminde başarılı çalışmalara imza atan ekipler, 2017 yılının ilk 6 ayında bin 519 farklı olaya müdahale etti. Kentin farklı noktaların çıkan 915 yangını da anında söndüren ekipler, 684 kurtarma gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, vatandaşların 12 su baskını olayını da en az zararla atlatmasını sağladı.

Ayrıca, yıl boyunca 510 anız yangınına da müdahale ettiklerini kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Vatandaşlarımız bağ, bahçelerinde ve özellikle ekili alanlar ateşle oynama konusunda dikkatli davranmalarını istiyoruz. Başlangıçta kontrollü olarak yaktıkları her ateşin rüzgarın etkisiyle büyüyen bir yangına dönüşebileceği konusunda bilinçli olmaları gerekir. Anız yakan geleceğini yakar. Vatandaşlarımızın anız yangını ile karşılaştıklarında 110’a ihbar ettikten sonra kendi imkanları ile yanan bölgenin etrafını sürerek çevirdiğinde bu yangın büyük olasılıkla kendiliğinden sönecektir. Ekili alanlar için de aynı şeyler geçerlidir. Rüzgarın yönüne dikkat etmek ve ekili alanlarda yangının etrafını çevirmek, yangının erken söndürülmesinde etkili olacaktır. Vatandaşlarımız yaz aylarında artış gösteren bu yangınlara karşı daha dikkatli olmalıdır. Çünkü anız yakan geleceğini yakar."