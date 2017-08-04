İtfaiye gönüllülerinden OSB'ye anlamlı ziyaret

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, büyükşehir itfaiye ekibi, Ahi Evran Teknik Anadolu Lisesi ve İtfaiyecilik Bölümü, muhtelif okullarda öğrenim gören itfaiye gönüllülerinden oluşan bir grup öğrenci, OSB İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette; itfaiye gönüllüsü öğrenciler tarafından, işitme engelli vatandaşlar adına hareket etmek, her bireyin bir engelli adayı olabileceği düşünülerek toplumun bu kesime olan dikkatlerini çekmek ve farkındalık ortaya koymak adına düzenlenen programda; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ‘İtfaiyeci Duası’ okundu. Daha sonra Şehitler Ölmez Türküsü seslendirildi. Günün anısına, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak’a, yangın söndürme seti hediye etti. Tüm kesimleri ilgilendiren yangın hizmeti gibi hayati bir konuda kurumlar arası işbirliği ve dayanışmanın önemi dile getirildi.

İtfaiye gönüllüsü öğrenci grubunun bilgi, görgü ve deneyimlerine katkı sağlamak adına, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü ekibi tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi.