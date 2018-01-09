İtfaiye, yangına 50 personel ile müdahale etti

Eski Sanayi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yatak ve baza imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonrasında yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülen yangına 15 araç ve 50 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da olay yerinde ekiplere destek verdiği yangını söndürmek için 1000 litre köpük, 250 ton su kullanıldığı bildirildi. İmalathanedeki yangında maddi hasarın belirlenmesi için başlatılan incelemenin sürdürüldüğü kaydedildi.

İHA