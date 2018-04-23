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İTFAİYEDEN YÜZÜK KESME OPERASYONU

Kayseri'de bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

İTFAİYEDEN YÜZÜK KESME OPERASYONU
Kayseri'de bir genç  parmağına taktığı yüzüğü uzun süre çıkaramayınca Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline başvurdu. Gencin sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğün çıkarılması için itfaiye ve sağlık ekipleri operasyon yaptı. Bir itfaiye eri yüzüğü spiral makinesiyle keserken, bir sağlık memuru da kesme işlemi sırasında gencin parmağının yanmaması için elindeki süngerle müdahale edilen bölgeyi ıslattı. 
Yaklaşık 15 dakika kadar süren müdahalenin ardından yüzük, gencin parmağına zarar verilmeden çıkarıldı. 

İHA

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