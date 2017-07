"İTİRAZLARI DEĞERLENDİRİYORUZ ANCAK KARARLIYIZ"

İlbank Genel Kurul Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Resmi Gazete'de yayımlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine" ilişkin yapılan yorumları değerlendirdi. Daha önce çıkarılan yönetmelik ile bir kargaşa ortamının meydana geldiğini belirten Bakan Özhaseki, "Herkesin işine gelen yeri kullandığı, imarın delik deşik edildiği bir yapı oluşmuş" dedi. Büyükşehirler ile mimar, mühendis ve müteahhitlerden oluşan gruplardan yönetmeliğin hazırlanma aşamasında görüş istediklerini de dile getiren Bakan Özhaseki, "Kadim bir kültürün mirasçısıyız bizim şehirlerimiz de bizi yansıtmalı. Bunun peşinde bir takım temel kurallar koyarken ne yazık ki muhatap olduğumuz topluluklardan da çok farklı tepkiler almaya devam ediyoruz. Yönetmelik hususu... Üç kere, dört kere ertelenmiş. Bu böyle olmaz, ertelenmesin artık dedik. 30 büyükşehir belediyemize yazı yazarak görüşünüz varsa bildirin dedik. Birçok arkadaşımız toplantılarımıza katıldı. Mimarlar, mühendisler, müteahhitler grubundan katılanlar oldu. Büyük bir çalışma yaptık. Bunun neticesinde ortak kararımız şuydu: İmarın değişmez yasalarını biz yazalım, bunlardan taviz vermeyelim, illere gönderelim değişebilir maddeleri de yazalım. İller de kendileri hazırlasınlar. O ilin kendine has yasası ortaya çıksın. Mersin'in sıcak iklim anayasasıyla, Hakkari'ninki farklı olsun. İstanbul ile Şarkışla'nınki de farklı olsun. Bu kapsamda yapılan çalışma oy birliği ile ortaya çıktı" diye konuştu.



"Disipline edilmesi, haksızlığın giderilmesi lazım..."

Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk tepkinin müteahhitlerden geldiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, itirazların değerlendirildiğini ancak bu konuda kararlı olduklarını vurguladı. Özhaseki, "Müteahhit arkadaşların bizim düşündüğümüz gibi hareket etmelerini beklemiyoruz. Daha rahat hareket etmek istiyorlar ama olmaz. İmardaki bizim kullanım dışı olarak gördüğümüz, emsalden saymadığımız alanları öyle bir esnettiler ki 100 metrelik yeri 170 metrekareye kadar çıkaran projeler gördüm. Bunun 5 metresini anlarız, 10 metresini anlarız ama 170'e nasıl çıkıyor? Evin içine kocaman bir mescit... Mescite karşı çıkarsan: 'Müslüman değil misin yoksa? Ne güzel 60 metrekare mescit...' Kış bahçesi, 80 metrelik balkon. 100 metrelik ev 250 metrelik olarak karşınıza çıkıyor. Bu olmaz arkadaşlar her şeyin bir usulü var. Bunun disipline edilmesi, bu haksızlığın giderilmesi lazım. Herkesin canı istediği kadar yapmasına göz yumamayız. İddiaları içinde haklı oldukları yerler de varsa kimseye zulmedecek halimiz yok. Baştan tekrar ele alırız" ifadelerini kullandı.







"Önceliğimiz temiz su"

İller Bankası'nın Türkiye için önemine değinen Bakan Özhaseki, "neredeyse cumhuriyetle yaşıt" sözleriyle değerlendirdiği İller Bankası için, "İller Bankası, Türkiye'nin yeniden planlanmasında, inşa ve ihya edilmesinde çok önemli görevler üstlenmiştir. Türkiye çapında 4 binden fazla projeyi de finanse etmeye devam ediyoruz" dedi. İller Bankası'nın kaynaklarının kullanılması konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Kendi içimizde yaptığımız toplantılarda, su, kanal, atık su arıtma gibi önemli hizmetler ile yol ve kaldırım yapımı gibi projeler varsa insanların her an kullandıkları bu projeler için kaynak kullandıralım diyoruz. Mümkünse belediye sarayı, kültür merkezi gibi üstyapılar ikinci planda kalsın. Kültür yatırımlarına karşı olmak gibi bir görüşümüz kesinlikle yok ancak önceliğimiz temiz sudadır. Suların temizlenmesi ve her gün kullanılan yollar bizim birinci önceliğimizdir. Belediyelerimiz diğer hizmetleri de yapsınlar ancak başka kaynakları kullanarak. Kaynak kullanırken bu paraların bir gün tekrar ödeneceğini düşünerek hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Kurum Haberi