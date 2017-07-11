İTO ve AA iş birliğiyle 15 Temmuz fotoğraf sergisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" adlı fotoğraf sergisi, 13 Temmuz Perşembe günü açılacak.

Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı'ndaki serginin açılışını İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Şaban Kızıldağ yapacak.

Ziyaretçiler, sergide, vatan, millet ve bayrak sevgisinin sembolleştiği 15 Temmuz gecesinin kahramanlık destanına AA objektiflerinden yansıyan fotoğraflarla bir kez daha tanık olacak.

AA muhabirlerinin kadrajından yansıyan fotoğrafların yer aldığı "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" fotoğraf sergisi, 18 Temmuz'a kadar 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Millet vatan mücadelesi verirken, AA da tarihe not düştü"

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, sergiye ilişkin değerlendirmesinde, 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerin devleti bir enkaz yığınına çevirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çağlar, "O enkazın altında kendileri kaldı. Çünkü 3 şeyi hesaba katmamışlardı; bu devletin bin yıllık tarihini, bu milletin ruhunu, o ruha liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu devlete kendini adamışlığını..." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi milletin vatan mücadelesi verirken, Anadolu Ajansı'nın da tarihi bir misyonla, yaptığı haberler ve çektiği fotoğraflarla tarihe not düştüğünü belirten Çağlar, o geceden seçilen tarihi fotoğraflarla 15 Temmuz'u bir kez daha hatırlarken, tüm şehit ve gazileri de minnetle anacaklarını kaydetti. (AA)



