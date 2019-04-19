IXS Downhill Avrupa Kupası Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenecek

Dünya çapında kış organizasyonlarının yanında yaz faaliyetleri ile de adından söz ettiren Erciyes bir ilke daha imza atıyor. Uluslararası spor camiasının en prestijli organizasyonlarından olan IXS Avrupa Downhill Kupası, Türkiye’nin tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park’ta gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş tarafından Uluslararası Bisiklet Federasyonu (Union Cycliste Internationale) UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Türkiye’de ilk kez organize edilecek olan IXS Avrupa Kupası, 7-9 Haziran 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı’ndaki zorlu parkurlarda nefes kesici görüntülere sahne olacak.

16 yılı aşkın süredir genç yeteneklerin kendilerini gösterdikleri en büyük platform olarak ön plana çıkan IXS Downhill Cup, Avrupa’nın tüm ülkelerinde organize edilen tek downhill yarışı olup dünyanın en büyük ve en uzun müsabakaları olma özelliği de taşıyor.



UCI uluslararası downhill yarışlarını ilk defa Türkiye'ye getiren Kayseri Erciyes A.Ş, parkurlarını her yıl üst kategoriye çıkarıyor. Downhill branşında teleferiğin kullanılması ve parkurların teknik her türlü altyapı noktasında ulaşılabilir olarak inşa edilmesi Erciyes Bike Park’ın global bisiklet camiasında iyi bir yer bulmasını sağlıyor. Dünya bisiklet haritasına Türkiye’den ilk defa Erciyes’i girdiren şirket bu önemli organizasyonlarla Türkiye’nin adını Dağ Bisikletinde de tüm dünyaya yayıyor.







"Böyle bir yarışı şehrimize almaktan mutluyuz"

Konuyla alakalı açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Erciyes AŞ. girişimleri ile ilk defa Avrupa dışında bulunan bir ülkede tertip edilen IXS Downhill Cup’ın Almanya ve İsviçre’den sonra üçüncü yarışı Türkiye’de Erciyes’e koşulacak. Dünyanın en ünlü dağ bisikleti sporcuları Erciyes Bike Park içerisinde bulunan 1.760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu özel hazırlanmış parkurda zorlu arazi şartlarına direnç göstererek, şampiyon olmak için pedal basacaklar. Global çapta önem taşıyan böylesi bir yarışı Dağımız’a ve Şehrimiz’e alabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yarış Erciyes’in kazanmakta olduğu şöhretine kayak dışı alanlarda da önemli bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Erciyes Tekir Kapı’da oluşturulan üç adet dağ bisikleti parkuru ile amatör ve profesyonel bisiklet severlere hizmet veren Bike Park 2015 yılından itibaren CrossCountry Eleminator, Olimpic yarışları, Downhill Türkiye Şampiyonası, UCI uluslararası Downhill C2 müsabakalarının ardından IXS Avrupa Downhill Cup düzenleyerek Dünya Kupası için vize almış olacak.

