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İYİ Parti ilk toplantısını gerçekleştirdi

İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı yönetimi önceki akşam bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İYİ Parti ilk toplantısını gerçekleştirdi
İlçe teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamlayan İYİ Parti’de yönetim kurulu toplantıları da başladı. Talas’ta Osman Haymana başkanlığında oluşan yönetim kurulu ilk toplantısını İl Başkanı Hüseyin Tekin’in de katılımıyla gerçekleştirildi.
 
Toplantıda ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.
 
Diğer yandan Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ta ilçe yönetim kurulları genel merkez tarafından onaylanarak görevlerine başladı.
 
Kayseri Gündem
 
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