İYİ Parti'nin resmi web sitesi açıldı!

25 Ekim’de kurulan, genel merkezi açılan İYİ Parti’nin resmi internet sayfası da yayına girdi. Mavi ve sarı tonlarının hakim olduğu sitede, parti tüzüğü ve programının son haline de yer verildi. Kurucular kurulu, genel idare kurulu ve başkanlık divanı üyelerinin de yer aldığı sitede, Meral Akşener’in son yaptığı faaliyetlere de özel bölüm ayrıldı.

Üyelik işlemleri yapılabilecek

İyiparti.org.tr adresinden yayına giren sitede, partiye üye olmak isteyen vatandaşlar için özel bölüm ayrıldı. “Partiye üye olun” butonunu tıklayan kullanıcılar, gerekli bilgileri doldurduktan sonra partiye elektronik başvurularını gerçekleştirip, üyelik sürecini başlatabilecekler.

(yeniçağ)

