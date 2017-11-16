Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İYİ Parti'nin resmi web sitesi açıldı!

İYİ Parti’nin resmi internet sitesi yayına girdi. İyiparti.org.tr adresinden yayına giren sitede tüzük, program ve kurucular kurulunun tam listesi de bulunuyor.

İYİ Parti'nin resmi web sitesi açıldı!
25 Ekim’de kurulan, genel merkezi açılan İYİ Parti’nin resmi internet sayfası da yayına girdi. Mavi ve sarı tonlarının hakim olduğu sitede, parti tüzüğü ve programının son haline de yer verildi. Kurucular kurulu, genel idare kurulu ve başkanlık divanı üyelerinin de yer aldığı sitede, Meral Akşener’in son yaptığı faaliyetlere de özel bölüm ayrıldı.
Üyelik işlemleri yapılabilecek
İyiparti.org.tr adresinden yayına giren sitede, partiye üye olmak isteyen vatandaşlar için özel bölüm ayrıldı. “Partiye üye olun” butonunu tıklayan kullanıcılar, gerekli bilgileri doldurduktan sonra partiye elektronik başvurularını gerçekleştirip, üyelik sürecini başlatabilecekler.
(yeniçağ)
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.