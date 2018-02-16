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İZMİR'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan SF-260D eğitim uçağı ile radar irtibatının kesildiğini, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde düşen uçağın enkazına ve 2 pilotun naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

İZMİR'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ
TSK'dan yapılan açıklamada, İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağı ile saat 10.49 civarında radar irtibatının kesildiği kaydedilerek, "Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi. 

İHA

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