Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmir’de MEB ile TYB’den ortak proje

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi arasında Yazar/Şair Buluşmaları Projesi protokolü imzalandı. İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve TYB İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz yazarlarından Abbas Levent Ertekin tarafından imzalanan protokol kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerlerini özümsemiş, vatanına ve milletine bağlı, sosyal kültürel ve sanatsal unsurlara duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

İzmir’de MEB ile TYB’den ortak proje
Protokol imza töreninde konuşan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi “Öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra milli ve manevi değerlerine bağlı kültürel değerlerini tanıyan ve bu mirasa sahip çıkan, sanata ilgi duyan kendini bu alanda da ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli.” dedi. 
 
Yahşi “Bu toprakların renklerini, sesini, sözünü kısacası bu toprakların sanatını yüzyıllar sonrasına da taşıyabilmek için çocuklarımızı daha  donanımlı  yetiştirmeliyiz. Çocuklar bizim geleceğimizdir” diyerek İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu ve benzeri projeleri her zaman desteklediğini ifade etti.
 
İzmir Yazarlar Birliği Şube Başkanı A. Levent Ertekin de İzmir’in kültür başkenti İstanbul’dan sonra Türkiye’nin kültürel yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında geldiğine dikkat çekerek “Ülkemizin bu önemli kültür merkezinde yetişmiş çok sayıda şair, romancı, hikayecinin olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda gençlerimizin önüne rol model olarak vatanını, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip kültür adamlarımızla buluşturmak istedik. Değerli müdürümüz Ömer Yahşi beyin bu konuda duyarlılığı ve hassasiyeti ile inşallah İzmir’de gelecekte çok sayıda şair, hikayeci, roman yazarı kültür adamlarının yetişmesine bu projenin hizmet edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
 
 2018-2020 yılları arasında iki yıl boyunca devam edecek proje ile Türk tarihinde ve edebiyatında söz sahibi olan değerli şahsiyetler hakkında konferans, panel ve sempozyumlar düzenlenecek. Yerel araştırmacılar, tarihçiler, yazarlar okullarda öğrencilerle bir araya gelecekler. Konu ile ilgili etkinlik duyuruları ve afişler hazırlanacak.
 
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.