İzmir’de MEB ile TYB’den ortak proje

Protokol imza töreninde konuşan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi “Öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra milli ve manevi değerlerine bağlı kültürel değerlerini tanıyan ve bu mirasa sahip çıkan, sanata ilgi duyan kendini bu alanda da ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli.” dedi.



Yahşi “Bu toprakların renklerini, sesini, sözünü kısacası bu toprakların sanatını yüzyıllar sonrasına da taşıyabilmek için çocuklarımızı daha donanımlı yetiştirmeliyiz. Çocuklar bizim geleceğimizdir” diyerek İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu ve benzeri projeleri her zaman desteklediğini ifade etti.



İzmir Yazarlar Birliği Şube Başkanı A. Levent Ertekin de İzmir’in kültür başkenti İstanbul’dan sonra Türkiye’nin kültürel yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında geldiğine dikkat çekerek “Ülkemizin bu önemli kültür merkezinde yetişmiş çok sayıda şair, romancı, hikayecinin olduğunu biliyoruz. Ancak bu konuda gençlerimizin önüne rol model olarak vatanını, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip kültür adamlarımızla buluşturmak istedik. Değerli müdürümüz Ömer Yahşi beyin bu konuda duyarlılığı ve hassasiyeti ile inşallah İzmir’de gelecekte çok sayıda şair, hikayeci, roman yazarı kültür adamlarının yetişmesine bu projenin hizmet edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.



2018-2020 yılları arasında iki yıl boyunca devam edecek proje ile Türk tarihinde ve edebiyatında söz sahibi olan değerli şahsiyetler hakkında konferans, panel ve sempozyumlar düzenlenecek. Yerel araştırmacılar, tarihçiler, yazarlar okullarda öğrencilerle bir araya gelecekler. Konu ile ilgili etkinlik duyuruları ve afişler hazırlanacak.



Kurum Haberi

