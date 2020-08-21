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JAK kültürel mirasın korunmasında etkin rol üstleniyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, birçok tarihi ve kültürel mirasın güvenliğinin sağlanmasında etkin görev alıyor.

JAK kültürel mirasın korunmasında etkin rol üstleniyor

Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; kentte yer alan Koramaz Vadisi ile Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü ‘nün yanı sıra çok sayıda tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerin huzur ve güvenliğini sağlayan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, sarp kayalık, vadi ve dere yatakları gibi olumsuz arazi şartlarında görev yapma kabiliyetine sahiptir.




JAK Timi, 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen ve Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri, kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı ile çevresinde farklı habitatları bir arada bulunduran Tuzla-Palas Gölü, Peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi'nde ve birçok tarihi ve kültürel mirasın güvenliğinin sağlanmasında etkin görev almaktadır.



Yaz ve kış aylarında Erciyes'in zirvesinden en ücra noktalara kadar arama ve kurtarma gibi birçok alanda özel eğitim alan JAK Timi tecrübelerini de kullanarak her yerde vatandaşlarımızın yardımına koşmaktadır.
Her koşulda 7 gün 24 saat göreve hazır olan JAK Timi, kaybolan ve mahsur kalan çok sayıda vatandaşın yardımına koşmakta, yaralılara da olay yerinde ilk yardım yapmaktadır.
 
 

İHA

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