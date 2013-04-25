Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jandarma'dan Akaryakıt Denetimi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, satış pompalarıyla bağlantısı olmayan 3 yeraltı tankında toplam 30 bin litre menşei bilinmeyen ürün bulundu.

Jandarma'dan Akaryakıt Denetimi
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekiplerinin, İncesu ilçesi'ne bağlı Subaşı köyü yakınlarında Kayseri-Adana kara yolunda faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yaptıkları kontrolde, istasyonun arka bölümünde bulunan ve satış pompalarıyla bağlantısı olmayan 3 adet yer altı tankından ikisinin dolu olduğu ve bir tankere yükleme yaptığı görüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde tanklarda 30 bin litre ürün olduğu ancak ürünün menşeinin bilinmediği ifade edildi. Akaryakıt istasyonu sahibinin tanklardaki ürünün gaz yağı olduğunu iddia ettiği ve faturasını da ibraz ettiği bildirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği, tanklardaki üründen numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği ve analiz sonucuna kadar 30 bin litre ürünün işletme sahibine yediemin olarak teslim edildiği kaydedildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.