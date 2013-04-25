Jandarma'dan Akaryakıt Denetimi

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekiplerinin, İncesu ilçesi'ne bağlı Subaşı köyü yakınlarında Kayseri-Adana kara yolunda faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yaptıkları kontrolde, istasyonun arka bölümünde bulunan ve satış pompalarıyla bağlantısı olmayan 3 adet yer altı tankından ikisinin dolu olduğu ve bir tankere yükleme yaptığı görüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde tanklarda 30 bin litre ürün olduğu ancak ürünün menşeinin bilinmediği ifade edildi. Akaryakıt istasyonu sahibinin tanklardaki ürünün gaz yağı olduğunu iddia ettiği ve faturasını da ibraz ettiği bildirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği, tanklardaki üründen numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği ve analiz sonucuna kadar 30 bin litre ürünün işletme sahibine yediemin olarak teslim edildiği kaydedildi. (iha)

