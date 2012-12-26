Jandarma'dan Sigara Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi girişinde yapılan operasyonda 35 TS 720 plakalı otomobilin durdurulduğu ve arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 bin 280 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Olayla ilgili olarak ise 38 yaşındaki M.G.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)

