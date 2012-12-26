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Jandarma'dan Sigara Operasyonu

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma'dan Sigara Operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi girişinde yapılan operasyonda 35 TS 720 plakalı otomobilin durdurulduğu ve arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 bin 280 paket kaçak sigaraya el konuldu.
Olayla ilgili olarak ise 38 yaşındaki M.G.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)
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