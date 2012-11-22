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Jandarmadan Yardım İstedi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde tartıştığı eşi ve kızından haber alamayan bir kişi jandarmaya başvurdu.

Jandarmadan Yardım İstedi
Edinilen bilgiye göre Kaynar beldesinde meydana gelen olayda A.Ç.’nin eşi E.Ç. ile tartıştığı öğrenildi. Tartışma sonrasında E.Ç.’nin kızı L.Ç.’yi de yanına alarak evden ayrıldığı bildirildi.
A.Ç.’nin eşinin gittiği yerleri kontrol ettiği ancak bulamadığı gerekçesiyle jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, kayıp başvurusu sonrasında çalışmalara başlanıldığını bildirdi. (iha)
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