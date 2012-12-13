Jardarma'dan Roket Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Karacaviran köyünde çiftçiler arasında ‘Sulama Roketi’ olarak bilinen sulama sistemlerinin çalındığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yapılan şikayetler üzerine başlattığı çalışmalarda, sulama roketlerini çaldığı iddiasıyla Y.D.’nin, çalıntı malları satın aldığı belirlenen M.Y. gözaltına alındı.
Ele geçirilen çalıntı mallar sahiplerine iade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)
Ele geçirilen çalıntı mallar sahiplerine iade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)