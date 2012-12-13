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Jardarma'dan Roket Operasyonu

Kayseri’nin Develi ilçesinde, meydana gelen sulama roketi hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmada iki kişi gözaltına alındı.

Jardarma'dan Roket Operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Karacaviran köyünde çiftçiler arasında ‘Sulama Roketi’ olarak bilinen sulama sistemlerinin çalındığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yapılan şikayetler üzerine başlattığı çalışmalarda, sulama roketlerini çaldığı iddiasıyla Y.D.’nin, çalıntı malları satın aldığı belirlenen M.Y. gözaltına alındı.
Ele geçirilen çalıntı mallar sahiplerine iade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)
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