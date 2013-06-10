Jeoloji Mühendisleri İstişare Yaptı

Bir restorantta verilen kahvaltıda biraraya gelen üyeler, meslek sorunları ile ilgili konuları gündeme aldı. İstişareye, Kayseri Jeoloji Mühendisi İl Temsilcisi Adnan Evsen, üyeler ve aileleri katıldı. Her yıl düzenli bir şekilde toplandıklarını belirten Kayseri Jeoloji Mühendisi İl Temsilcisi Adnan Evsen, "Bu yıl da 9 Haziran'da yapmak nasip oldu. Biz umuyoruz ki, Jeoloji Mühendisleri Kayseri İl Temsilciliği olarak, bütün üyelerimize aileleriyle beraber, bundan sonraki yıllarda da, beraberlik ve bütünlük içerisinde olalım. Mutlu ve huzurlu bir yaşam dileğiyle herkese başarılar diliyorum. Tabi ki bu kahvaltılar birer bahane. Kahvaltılarla beraber, meslek içerisinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları, sorunları, elde etmiş olduğumuz başarıları ve meslektaşlarımızın sorunlarını tartışacağız. Bir yıl içerisinde, oda olarak meslektaşlarımız için neler yaptığımızı, hangi çalıştayları yaptığımızı anlatacağız. Bu çalıştaylarda jeo teknik çalıştayı, yeraltı suları çalıştayı, sondaj çalıştayı ve jeotermal çalıştayıyla ilgili burada meslektaşlarımıza kısa bir bilgilendirme yapacağız. Bunun dışında, bundan sonraki yapılacak çalıştaylarımız da var. Bunlarla ilgili bilgiler de vereceğiz üyelerimize. Jeoloji çalıştayı, maden çalıştayı ve önümüzdeki bir kaç gün içerisinde yapacağımız yeraltı sistemlerindeki izleme çalıştayını da, Ankara'da yapacağız. Bu hem yapmış olduğumuz çalıştaylar hem de bundan sonraki yapacağımız çalıştaylarla ilgili, üyelerimize kısa bir bilgilendirme yapacağız." diye konuştu.

2013 yılında yayınlanmış olan genelgenin mesleki açıdan hayati önem taşıdığını ifade eden Evsen, "Mesleğimiz açısından önemli olan 2013 yılında yayınlanmış olan bir genelgemiz var. Bizim için hayati bir önemi olan genelge. Genelgenin uygulanmasıyla ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntılar, sorunlar ve üyelerimizden geriye gelecek olan görüşleri de alacağız. Umuyoruz ki, yaşamış olduğumuz sorunları hep birlikte, üyelerimizle beraber alacağımız kararlar çerçevesinde, birlik ve bütünlük içerisinde çözeceğiz. Ana konular halinde bir değerlendirme yapıp üyelerimizle beraber bunları konuşacağız." şeklinde konuştu.