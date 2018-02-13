K Yetki Belgesi iptal olanlara yeni şans

K yetki belgelerinin yurt içi taşımacılıkta zorunlu olduğunu ve bu belgelere ilişkin hizmeti Kayseri Ticaret Odası’nın sunduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz,“Karayolu Taşıma Yönetmeliği 8 Şubat 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yenileme işlemiyaptırılmayan veya herhangi bir nedenle iptal edilen K Belgeleri, talep edilmesi halinde belge ücretininyüzde 50’sinin ödenmesi koşuluyla tekrar alınabilecektir. Yönetmelik değişikliği ile bu imkan başta olmak üzere yapılan diğer yenilikler yurt içinde taşımacılık sektörüne olumlu katkı sağlayacaktır.Bu düzenlemeden dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.



İlgili yönetmelik değişikliği ile asgari kapasite konusunda da değişikliğe gidildiğini ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Gerçek kişilerde K1 için asgari kapasite 30 tondan 25 tona düşürülmüştür. Tüzel kişilerde ise110 tondan 50 tona çekilmiştir.Gerçek ve tüzel kişilerde K3 belgelerindeki kapasite ise45 tondan 35 tona düşürülmüştür” diye konuştu.



Yönetmelik değişikliklerinin K belgelerine ilişkin işlemlerde yenilikler getirdiğini belirten Hiçyılmaz, “E- devlet sisteminden daha önce sadece araç eklenebiliyorken, bundan sonra yeni K Belgesi de e-devlet üzerinden alınabilecektir.Belge sahibinin vefatı üzerine, belgenin 5 yıllık geçerlilik süresi içinde kullanılmayan sürelerine ilişkin ücret, mirasçılarına geri ödenebilecektir. Şirketlerin bölünmeleri durumunda muvafakat vermek koşuluyla bölünen şirketlerden biri K belgesini devralabilecektir” şeklinde konuştu.



Başkan Hiçyılmaz, yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Vizesi ve sigortası biten araçlar 30. gün otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak düşecektir.Bir şahsa ait Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgesi daha önce 1 firmada kullanılabiliyorken, son değişikliğe göre ortağı olduğu başka firmalarda da aynı anda kullanabilecektir. İmza sirkülerine, ilgilinin dosyasına konmak üzere, Kayseri Ticaret Odası personelince ‘aslı gibidir’ kaşesi vurma yetkisi verilmiştir.”