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K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Yaz Dağcılık Eğitimi Tamamlandı

Kayseri Erciyes Dağı'nda 10-13 Ağustos'ta teorik,14-16 Ağustos'ta uygulamalı olarak yapılan K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Yaz Dağcılık Eğitimi tamamlandı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Yaz Dağcılık Eğitimi Tamamlandı

10-16 ağustos tarihlerinde teorik olarak Kadir Has Stadyumu, uygulamalı olarak ise Erciyes Dağı Tekir Yaylası bölgesinde yapılan eğitimlere 5 kulüpten 32 sporcu katıldı. Koç Dağı'na yapılan yürüyüşte uzmanlar tarafından teknik bilgiler aktarılırken, iniş istasyonu ve tap-rap istasyonu kuruldu. Tırmanış ve iniş eğitimleri yoğun tempoda devam etti. Eğitimler sonrasında 32 sporcu yazılı sınava tabi tutuldu.



10-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, Pist Güvenlik Müdürü Recep Karakaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Müdürlerinden Özgür Sinopluoğlu ve Ali Yılmaz büyük destek verdi.




 

İHA

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