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Kabe Özlemini Maketle Gideriyorlar

Hac ve Umre'ye gidemeyenler, Kabe'nin bire bir ölçüsünde yapılan maketlerini alarak Kutsal Topraklar ve Kabe'ye olan özlemlerini gideriyorlar.

Kabe Özlemini Maketle Gideriyorlar
Kabe maketini satan kitabevinin sahibi Ekrem Adıgüzel, ''Evlerimizi süsleyen eşyalar arasına ustalar bir de Kabe’nin maketini yapmışlar. Kabe’nin benzeri bir maket yapmışlar. Üzerinde Hacer-ül Esved, kapısı ve oluğu var. Maket, Kabe’nin bire bir ölçüsünde olduğu için, Kabe’yi aynı olduğu gibi görebiliyoruz'' dedi. Hediyelik eşya yapan ustaların Kabe maketini, kapaklı ve çekmeceli tasarladıklarını ifade eden Adıgüzel, şöyle konuştu: ''Kapağı açıldığında içinde küçük çekmeceler ortaya çıkıyor. Bu çekmecelere değerli eşyalar, tesbihler, esans, misvak gibi eşyalar konulabiliyor.''
Adıgüzel, Hac veya Umre’ye gitmek için maddiyata, sağlığa ve yol güvenliğine ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu imkanları bulamayan insanlar, bu maketi evlerinin bir köşesinde bulundurarak özlemlerini giderdiklerini söylüyor. Bu da bir açıdan manevi duyguları tatmin etmektir. Maketi alıp evin bir köşesine koymak, Mekke’ye gidip Kabe’yi ziyaret etmenin yerini tutmaz, mümkün değil ama özlemlerini bu şekilde gidermiş oluyorlar.''
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