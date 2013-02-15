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Kablo Hırsızları Yakalandı

Kayseri'de iş yerlerinden 2 bin TL değerinde kablo çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kablo Hırsızları Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinden 2 bin TL değerinde kablo hırsızlığı meydana geldiği öğrenildi. Meydana gelen hırsızlık ile ilgili olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, M.D., F.K. ve T.M.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişinin haklarında yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edildiğini bildirdi. (iha)
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