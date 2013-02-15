Kablo Hırsızları Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinden 2 bin TL değerinde kablo hırsızlığı meydana geldiği öğrenildi. Meydana gelen hırsızlık ile ilgili olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, M.D., F.K. ve T.M.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişinin haklarında yapılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edildiğini bildirdi. (iha)

