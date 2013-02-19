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Kaçak Akaryakıt ve Sigara Operasyonu

Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 290 paket kaçak sigara ve 7 bin 453 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak Akaryakıt ve Sigara Operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.H.K. ve G.Y.’nin yakalandığı ve haklarında işlem yapıldığı bildirildi.
Kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise menşei belli olmayan 7 bin 453 litre akaryakıt ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili olarak B.Y., Y.S., M.O., A.E. ve D.O. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Bir başka operasyonda ise gümrük kaçağı olan 35 adet kol saati, 148 adet güneş gözlüğü, 400 adet optik gözlük, 75 adet bıçak, 3 bin 50 adet çakmak, 22 adet biber gazı, 9 adet fotoğraf makinesi, 12 adet gizli kamera ve 85 adet sigara filtresi ele geçirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)
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