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Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Milidere köyü Kızılım mevkii Madrak yolunda kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı
Bir ihbar üzerine harekete geçen Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 saatlik takip sonrasında Millidere köyü kırsalında S.A., M.A., M.O., MA., M.T., isimlerinde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Nevşehir, Kayseri, Develi ve Millidere köyünden oldukları belirlenen şahıslarla birlikte kazı aletleri kazma, kürek, manivela, balyoz ve Projektör ele geçirildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şahıslar serbest bırakıldı.
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