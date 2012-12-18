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Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas’ın Gürün ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak Sigara Operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu Suçatı beldesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Malatya’dan Kayseri’ye gitmekte olan A. K.’nin kullandığı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 8 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayda kullanılan araç ve ele geçirilen sigaralar Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı’nda muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili gözaltına alınan A. K., ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. (iha)
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