Kaçak Sigara Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri D - 300 karayolu Suçatı beldesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Malatya’dan Kayseri’ye gitmekte olan C. K.’nın kullandığı araçta yapılan aramada 10 bin 850 paket bandrolsüz sigara yakalandı. Ayrıca, yol kontrol noktasında jandarma ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucu yakalanan K. K. yönetimindeki araçta ise, yapılan arama sonucunda 10bin 570 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından, yaklaşık piyasa değeri 32 bin TL olan toplam 21 bin 420 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan C. K. ve K. K.’nin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, ele geçirilen sigaralar ve araçların ise Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı’nda muhafaza altına alındığı bildirildi. (iha)

