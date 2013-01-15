Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde durdurdukları 33 plakalı bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 5 ayrı marka toplam 2 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili otomobilde bulunan M.T.(28) ve M.D.(31) gözaltına alındı. Söz konusu sigaraların Artvin'in Hopa ilçesinden Kayseri'ye götürüldüğü tespit edildi. M.T. ve M.D., ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Kaçak Sigara Operasyonu
Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 240 paket sigara ele geçirildi.
15 Ocak 2013 Salı 12:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.