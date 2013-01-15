Kaçak Sigara Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde durdurdukları 33 plakalı bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 5 ayrı marka toplam 2 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili otomobilde bulunan M.T.(28) ve M.D.(31) gözaltına alındı. Söz konusu sigaraların Artvin'in Hopa ilçesinden Kayseri'ye götürüldüğü tespit edildi. M.T. ve M.D., ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.