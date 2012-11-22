Kaçak Sigaraya Geçit Yok

Jandarma ekiplerinin Karayolunda yaptığı yol kontrolünde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Ankara-Kayseri karayolunda yapılan yol kontrolünde Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir otobüste yapılan aramada yorgan içerisine sarılmış halde 2 bin paket kaçak sigaraya ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık Şube ekipleri yorganın sahibi S.G gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.