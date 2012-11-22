Jandarma ekiplerinin Karayolunda yaptığı yol kontrolünde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Ankara-Kayseri karayolunda yapılan yol kontrolünde Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir otobüste yapılan aramada yorgan içerisine sarılmış halde 2 bin paket kaçak sigaraya ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık Şube ekipleri yorganın sahibi S.G gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.
Kaçak Sigaraya Geçit Yok
Kırşehir Jandarma Kaçakçılık Şube ekipleri Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
22 Kasım 2012 Perşembe 14:16
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